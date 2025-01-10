彰化19歲男子失聯10個月 海基會證實遭中國公安部門拘留

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（中央社記者李雅雯台北10日電）海基會秘書長羅文嘉今天證實，透過管道查證，彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子確實被中國大陸公安部門限制人身自由，呼籲對岸應該遵守共打協議，即時通報台灣民眾在陸被拘留狀況。

海峽交流基金會（海基會）10日下午召開背景說明會。

羅文嘉表示，關於彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子失聯一案，透過管道查證，當事人確實被中國大陸公安部門限制人身自由；海基會與家屬聯繫後，大致了解可能出於哪些狀況被拘留在陸；由於事涉當事人個人事項，詳細狀況不對外多做說明。

他重申，根據「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」（共打協議），當有台灣民眾在陸被限制人身自由時，對岸應該即時地對台灣警政署通報；不過對岸現在卻是選擇性地通報案件。

他強調，由於對岸沒有遵守共打協議機制通報，導致黃姓男子一案失聯這麼久，政府、家屬毫無所悉，家屬接獲對岸公安部門通知書一度質疑是不是詐騙案件，繞了一大圈才大致了解狀況；目前已就該案行文海峽兩岸關係協會（海協會）。

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「為什麼已經簽訂的（協議）你不遵守」，羅文嘉質疑，對岸不遵守已經簽訂的協議，這樣是不是任何協議都可以單方面地、片面地不被遵守，呼籲對岸應該遵循現有機制通報案件，「通報是雙方協議，也是雙方應盡的責任，也對於雙方人民都有利」。

彰化縣伸港鄉19歲黃姓男子去年3月失聯，家屬近日收到中國大陸山西省大同市公安局平城區分局拘留通知書，直指黃姓男子去年12月2日涉詐騙罪被拘留在看守所，家屬一度質疑為詐騙，進而求助民代、警方。（編輯：謝怡璇）1140110