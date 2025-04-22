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赴陸失蹤或被盤查達82案 邱垂正：鼓勵登錄動態系統

2025/4/22 10:38（4/22 11:08 更新）
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陸委會主委邱垂正（中）。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華台北22日電）陸委會主委邱垂正今天表示，民眾赴大陸港澳、特別是到中國大陸，有不少家屬報案指親人失蹤或被盤查、被強制拘留，已多達82案，呼籲民眾赴陸前，要先到陸委會的動態系統登錄，是鼓勵性的。

立法院今天繼續進行施政總質詢。邱垂正會前受訪時表示，「國人赴陸港澳動態登錄」系統都是鼓勵性的，由於民眾赴陸港澳，特別是到中國大陸，不少家屬來報案說親人失蹤或是被盤查、被強制拘留，個案已多達82案。

邱垂正呼籲，民眾赴陸要先登錄陸委會的動態登錄系統，如果需要緊急協助的話，政府可以即時給予必要協助。感謝交通部觀光署、各大旅行公會協助發布赴陸要登錄，多一份登錄、多一份安全保障。

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媒體詢問，若兩岸觀光恢復「一條龍」模試，是否擔心大量中資引進，暗藏國安危機。邱垂正說明，一直堅持一定要透過觀光小兩會，溝通、協商好再開放，過去常有陸客「一條龍」由特定業者壟斷利益，造成國內業者無法從事優質的觀光旅遊。

邱垂正指出，更嚴重的是，由於中國大陸現在對台灣看不出有任何善意，陸客團若是由官方來操縱、控制的話，容易引起統戰操作，對台灣進行政治經濟的脅迫，也就是一般說的「養套殺」、說斷就斷，讓業者血本無歸、哭訴無門，這就不是開放觀光的原意。（編輯：張若瑤）1140422

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