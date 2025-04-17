團體赴中資訊公開專區啟用 民選公職揭露近期上線

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（中央社記者高華謙台北17日電）內政部今天說，「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」今天啟用，包括宗教團體、社會團體與人民團體都列入；各級民選地方公職人員赴中資訊揭露平台也將在近期上線，都採鼓勵性質，主要希望保障國人赴中安全，即時取得聯繫並提供必要協助。

內政部長劉世芳今天出席部務會報會後記者會表示，這次上線的「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」（https://twexchange.moi.gov.tw），包括宗教團體、社會團體與人民團體都列入，設置公開專區主要是在第一時間協助國人，因應赴中交流可能面臨風險，鼓勵主動完成行程資訊登錄，以落實透明、順暢交流合作。

劉世芳表示，政府會在保障個人隱私的前提下公開部分資訊，讓團體在赴中期間遇突發或緊急事件時，即時取得聯繫，提供必要協助與服務，確保人員與交流安全。

劉世芳說，沒有填報的團體也不會有管控機制，目前採鼓勵為原則，因為在宗教司登記立案的團體約1萬2000個，沒立案的更多，如果團體願意，可以登錄為社會或人民團體都沒關係，重點是讓大家知道在中國基本軌跡。

內政部資訊服務司長黃國裕說，這個專區提供登錄與查詢功能的平台，填寫欄位約有15個，其中會公開揭露的包括團體類型、團體名稱、赴中交流日期、地點及目的事由，至於人數、聯絡人、中方緊急聯絡人、領隊姓名、聯絡方式等不會揭露，約30秒內就可以登錄完畢。登錄完成後，資料也會經核對後才公開，以確保資訊正確性與完整性。

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此外，各級民選地方公職人員赴中資訊揭露平台也將於近期上線。內政部民政司長鄭英弘表示，本屆民選地方公職有1萬1023人，地方行政首長226人、民代3049人、村里長7748人，目前規劃地方行政首長與民代由服務機關專責人員填報，村里長由鄉鎮市區公所專責人員填報，實際執行會由專則人員經驗證後輸入系統，後台登錄人員就會登錄人員類別、姓名、起迄時間、地點、事由等，內政部確認資訊無誤後就會揭露。

鄭英弘說，已規劃差不多，近期會上線，也會行文給地方政府配合，除了提供系統操作說明給地方機關參考，也會限期各地方機關提供系統登錄負責人員資訊，並行文持續鼓勵民選公職人員主動揭露赴中資訊，因為目前兩岸條例沒有規定強制揭露，內政部是採鼓勵方式。（編輯：蘇龍麒）1140417