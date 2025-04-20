參加公益路跑活動 邱垂正提醒注意赴陸風險

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（中央社記者吳柏緯台北20日電）陸委會主委邱垂正今天出席公開活動時向民眾說明注意赴陸風險等政策立場，並鼓勵計劃赴陸港澳的民眾善用「赴陸港澳動態登錄系統」，以利在遇緊急情事時，政府可及時提供必要的協助。

大陸委員會（陸委會）上午發布新聞稿指出，主委邱垂正、副主委沈有忠等人參加由社團法人台北內湖科技園區發展協會主辦的第5屆「台北科技盃愛地球公益路跑」，並向現場民眾宣導赴陸風險及鼓勵善用「國人赴陸港澳動態登錄系統」。

陸委會指出，海峽交流基金會（海基會）也在現場設攤，向參加活動的民眾宣導赴中國大陸人身安全風險及應注意事項，提醒民眾審慎評估赴陸風險。

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陸委會強調，政府一向關心及重視台灣民眾赴陸的人身安全，尤其近期民眾赴陸失聯、遭留置調查或疑遭限制人身自由的案件有持續增加的趨勢，政府仍要提醒民眾赴陸前可以先到陸委會官網「國人赴陸港澳風險」專區，審慎評估人身安全風險，如確有赴陸需求，鼓勵民眾於出發前可以到「國人赴陸港澳動態登錄系統」進行登錄，以利在遇緊急情事時，政府可及時提供必要的協助。

另據陸委會日前發布統計資料顯示，去年1月1日至今年3月31日止，涉及赴陸失聯（9人）、被留置盤查（13人）、被限制人身自由（60人）狀況累計82人；根據國安局資訊，民眾赴陸遭盤查案例倍增。（編輯：陳鎧妤）1140420