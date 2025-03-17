富察被捕近2年 國台辦指已一審宣判但未提刑期

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（中央社記者謝怡璇北京17日電）八旗文化總編輯富察（李延賀）在上海被中國國安單位拘捕2年，近期傳出已遭秘密起訴。國台辦今天回應媒體提問表示，上海市第一中級人民法院已於今年2月17日一審公開宣判，但未提到刑期等判決結果。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天下午發布書面回應媒體提問，作上述表示。

國台辦指出，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，已於2025年2月17日一審公開宣判。

國台辦聲稱，法院「嚴格依法審理案件，充分保障」李延賀及其辯護人「依法享有的各項訴訟權利」。不過，國台辦的回應卻未提到刑期等判決結果。

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富察為完成台灣公民身分申請，2023年3月赴中探親和處理註銷在中國戶籍相關程序，後來失聯；國台辦同年4月26日證實，富察涉嫌從事「危害國家安全」的活動，正接受國家安全機關調查；2023年5月17日，時任國台辦發言人馬曉光說，上海市國家安全局於同年3月21日依法對涉嫌從事「煽動分裂國家犯罪活動的犯罪嫌疑人」李延賀採取刑事強制措施。

今年2月26日，最高人民檢察院副檢察長苗生明在新聞發布會上表示嚴厲打擊危害國家安全犯罪，已依法辦理「楊某淵（楊智淵）分裂國家案、李某賀（李延賀）煽動分裂國家案等重大危安案件」，這是中國方面首次將富察案明確列入「重大危安案件」。（編輯：邱國強）1140317