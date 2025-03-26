富察赴中被捕2年 國台辦：觸犯煽動分裂國家罪判3年
2025/3/26 11:14（3/26 15:09 更新）
（中央社記者謝怡璇北京26日電）八旗文化總編輯富察（李延賀）在陸被拘捕，案件在2月17日一審公開宣判。國台辦今天表示，富察被以「煽動分裂國家罪」，判處有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。
中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）上午舉行例行記者會，陳斌華在回答媒體提問時，作上述表示。
陳斌華表示，上海市第一中級人民法院已於今年2月17日公開宣判，以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並沒收個人財產人民幣5萬元。刑法執行期間有關方面將依法保障當事人及家屬的各項權利。
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陳斌華說，當事人當庭表示伏法認罪，在法定上訴期內未提起上訴，相關判決已依法生效。當事人及家屬清楚刑期，「作為發言人我本不願具體公開討論細節，『民進黨當局』對此一再炒作司法個案，想污衊抹黑大陸的司法體制完全是別有用心」。
富察為完成台灣公民身分申請，2023年3月赴中探親和處理註銷在中國戶籍相關程序，後來失聯；國台辦今年3月17日證實上海市第一中級人民法院已於今年2月17日對富察進行一審公開宣判。（編輯：陳鎧妤）1140326
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