中國設新舉報專欄 國台辦：追責台獨打手及側翼網紅
2025/3/26 11:08（3/26 11:37 更新）
（中央社記者謝怡璇北京26日電）中國大陸國台辦官網今天上線台獨幫兇舉報專欄，國台辦發言人陳斌華表示，設立專欄是為了追責部分台獨分子、側翼網紅充當打手，破壞兩岸和平發展，將依法追責證據確鑿的人士。
中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）官方網站今天上線「台獨打手、幫兇迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」。
專欄寫道，「民進黨當局」近期頻繁打壓迫害政治異己和台灣支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士。某些台獨組織、台獨分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫兇，為虎作倀，助紂為虐。
國台辦今天上午舉行例行記者會，陳斌華對此說明。
陳斌華表示，「民進黨當局」近期頻繁羅織罪名壓制台灣不同意見，打壓迫害政治異己和台灣支持兩岸關係和平發展、融合發展的政黨、團體、人士。有部分台獨組織、分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫兇，助紂為虐，國台辦對此嚴重關切，必須嚴懲。
陳斌華介紹，設立該專欄是為了追責上述惡劣行徑和首惡分子，並歡迎受打壓迫害者，或了解相關線索的人士將情況發至舉報信箱。
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陳斌華說，將會妥善處理，擇期曝光，並對證據確鑿、性質惡劣的犯罪分子依法追責，同時嚴格依法保護舉報人的訊息和權益。
針對有台灣媒體提問，這是否與陸配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因涉武統言論遭令離境一事有關。陳斌華僅回應，對於證據確鑿、性質惡劣的人士依據相關法律追責、終身追責。（編輯：吳柏緯）1140326
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