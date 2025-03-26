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富察在陸被判3年 聲援小組：要求立即無條件釋放

2025/3/26 18:58（3/26 19:59 更新）
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八旗文化總編輯富察。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李雅雯台北26日電）中國大陸國台辦表示，八旗文化總編輯富察（李延賀）被依「煽動分裂國家罪」判有期徒刑3年。聲援富察連署工作小組聲明，強烈譴責中共非法拘禁、處罰，要求立即無條件釋放。

聲援富察連署工作小組26日下午發出聲明表示，強烈譴責中共非法拘禁、處罰富察，富察在台灣合法編輯出版，中共有什麼權力審判他，「我們要求中共立即無條件釋放富察，讓他早日回台與家人團聚」。

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中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會，國台辦發言人陳斌華於會上首度對外揭露富察刑期。

陳斌華表示，上海市第一中級人民法院於今年2月17日一審公開宣判李延賀案，當事人未提起上訴，相關判決依法生效。以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，沒收個人財產人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。（編輯：呂佳蓉）1140326

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