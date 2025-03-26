富察台灣出版中國判刑 學者有質疑

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（中央社記者張淑伶上海26日電）八旗文化總編輯富察（李延賀）被依「煽動分裂國家罪」判有期徒刑3年。八旗的書籍近年因其史觀，已禁止在中國大陸銷售。富察被判刑的消息傳出，有中國學者不以為然。

富察2023年3月下旬赴上海後被拘。根據中國大陸國台辦發言人陳斌華說，上海市第一中級人民法院於2025年2月17日一審公開宣判，以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，並處沒收個人財產人民幣5萬元。

八旗出版許多有關中國史、世界史的書籍，其中大多與傳統以漢民族為中心、強調大一統的歷史觀不同，為台灣書市引進許多新的視角。儘管中國官方未說明，但這些不同於主流的意識形態可能就是其遭判刑的原因。

一名不願具名的中國法學教授告訴中央社記者，犯罪的管轄地通常是犯罪行為地。李延賀出版書籍的地點在台灣，並不在上海。把圖書能影響的地方稱為「犯罪結果發生地」，這跟通常明確特定的「犯罪結果發生地」（譬如兇殺案）並不相同。

他質疑，言論可影響的範圍是全地球，「這是想讓各地相互推諉，還是想讓思想犯無處可逃？」

他認為，歷史本身是不可能解構的，被解構的只能是歷史話語體系。這些問題應該透過學術爭鳴去解決，甚至透過學術爭鳴都未必能解決，顯然不宜通過法庭裁判來解決。

至於將富察視為「台獨分子」大加撻伐，他認為如果還想讓兩岸「和平統一」，除了要讓大陸人民比台灣人民更加富裕和自由，還要讓海峽兩岸的華人多交流，多交易。「而多交流也就意味著要保障『台獨分子』自由表達的權利，否則就不是交流，而是洗腦。」

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隨著兩岸局勢的變化，以及中國官方嚴管意識形態領域，最遲到了2021年下半年，大陸書市中的繁體字書籍便遭遇嚴格審查，八旗叢書也幾乎消失在上海的書店中。2022年，北京以販售繁體字書為特色的獨立書店經理也告訴記者，八旗文化出版的書被明令禁止進口。

在言論管制和資訊過濾的情況下，在大陸社群平台微博上，對於李延賀被判刑一事，一面倒將其描繪為「出版洗白日本侵略、鼓吹中國分裂的書籍」、「台獨、反華反漢」等，稱「判太輕」。（編輯：呂佳蓉）1140326