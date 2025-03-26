富察被控煽動分裂國家判3年 八旗文化：非常難過

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（中央社記者李雅雯台北26電）中國大陸國台辦今天表示，八旗文化總編輯富察（李延賀）被依「煽動分裂國家罪」判有期徒刑3年。八旗文化透過聲明表示，感到非常難過，萬幸的是可以為等待加上期限。

八旗文化透過聲明表示，對於富察被判刑消息感到非常難過，萬幸的是「現在我們至少能為這段等待加上個期限」。後續若有事件發展，請外界以大陸委員會（陸委會）發布消息為主，八旗文化不再發布其他聲明。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會。

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國台辦發言人陳斌華於會上表示，上海市第一中級人民法院於今年2月17日一審公開宣判李延賀案，當事人未提起上訴，相關判決依法生效。

陳斌華提到，以煽動分裂國家罪判處李延賀有期徒刑3年、剝奪政治權利1年，沒收個人財產人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。（編輯：廖文綺）1140326