國台辦稱富察案已宣判 陸委會：保障訴訟權利是謊言

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（中央社記者吳柏緯台北17日電）在上海被中國國安單位拘捕近2年八旗文化總編輯富察（李延賀），傳出已於今年2月17日一審公開宣判，但刑期不明。陸委會指出，本案被中共拿來當宣傳樣板，未審已經先判，充分保障依法享有的各項訴訟權利完全是謊言。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天下午發布書面回應指出，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，已於2025年2月17日一審公開宣判。法院「嚴格依法審理案件，充分保障」李延賀及其辯護人「依法享有的各項訴訟權利」。

不過，國台辦的回應並未提到富察的刑期等判決結果。

陸委會晚間以書面回覆指出，關於李延賀案皆有掌握，但為顧及家屬意願，所以不便對外說明細節。

陸委會說，國台辦聲稱本案是「公開審判」，其實完全保密，且早已被中共當局拿來當宣傳樣板，未審已經先判，所謂「充分保障李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利」完全是謊言。

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陸委會表示，李延賀對台灣的文化出版事業貢獻卓著，而中共關押李延賀的根本目的就是要箝制台灣的出版界、學術界和文化界，試圖造成寒蟬效應。本案清楚顯示中共專制統治的本質，也再次印證台灣民眾赴陸一定要有風險意識。

富察2023年3月底在上海被拘捕後，時任中國大陸國台辦發言人馬曉光5月17日在例行記者會上表示，上海市國家安全局依法對涉嫌從事「煽動分裂國家犯罪活動」的犯罪嫌疑人李延賀，採取刑事強制措施，相關案件正在進一步辦理中。（編輯：邱國強）1140317