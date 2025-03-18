國台辦稱富察案已宣判 邱垂正：黑箱作業當宣傳樣板

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（中央社記者陳俊華台北18日電）在上海被中國國安單位拘捕近2年八旗文化總編輯富察，傳出2月17日一審公開宣判。陸委會主委邱垂正今天說，陸方把富察當作宣傳樣板，審判都是黑箱作業，陸方還稱會保護司法人權，都是謊言。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）17日發布書面回應指出，上海市人民檢察院第一分院指控李延賀（富察）犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，已於2025年2月17日一審公開宣判。法院「嚴格依法審理案件，充分保障」李延賀及其辯護人「依法享有的各項訴訟權利」。

立法院今天繼續進行施政總質詢。邱垂正會前受訪時表示，富察的案子政府都有掌握，但基於對家屬意願的尊重，不方便透露細節；陸方說這是公開審判，但其實是把富察公開當作宣傳樣板，且已經宣傳很久。

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邱垂正說，整個審判都是秘密進行、黑箱作業，一般人都不知道富察所犯何行，雙方在法庭答辯的資訊，外界都無從得知；陸方還強調會確保當事人、辯護人的司法人權，「都是謊言」。

邱垂正表示，民眾要記取富察的案件，赴陸確實存在各種風險，是大家要放在心上的事情，評估是否要去中國大陸的必要性，並做好安全準備，如果覺得還是要去的話，記得上陸委會的系統登錄，以便有突發事件時，政府可以提供必要協助。（編輯：張均懋）1140318