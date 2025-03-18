富察在中國被判刑 八旗文化：持續運作等他回家

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（中央社記者李雅雯台北18日電）八旗文化總編輯富察（李延賀）在陸被拘捕，中國大陸國台辦指稱，案件在2月17日一審公開宣判。八旗文化今天聲明，出版社會持續穩定運作，等富察回家。

八旗文化18日透過社群頁面發出聲明表示，對於富察最近被判刑消息，出版社全體人員趕到憤怒與不安，不理解富察僅是一個出版人，為何會被扣上「煽動分裂國家罪」，也看不到過去2年有任何調查、偵訊或起訴等相關公開訊息。

八旗文化聲明提到，由於查不到判決書，不知道富察究竟為何被入罪，也不知道刑期，更不確定服完刑期能不能回家。出版社會持續穩定運作，等富察回家；富察事件相關消息也以大陸委員會（陸委會）對外公開訊息為主。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）17日下午透過書面表示，上海市人民檢察院第一分院指控富察犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院依法公開開庭審理，在2月17日一審公開宣判，卻未提及刑度等判決結果。

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陸委會17日透過書面回應，國台辦聲稱「公開審判」，其實是完全保密，案例也被中共拿來當作宣傳樣板，未審先判，所謂「充分保障李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利」完全是謊言。

陸委會表示，富察對於台灣的文化出版事業貢獻卓著，中共關押富察的根本目的是箝制台灣出版界、學術界和文化界，試圖造成寒蟬效應，富察事件顯示中共專制統治的本質，也再次印證台灣民眾赴陸要有風險意識。（編輯：邱國強）1140318