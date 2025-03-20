富察在中國被判刑 美國務院：反分裂法威脅言論自由

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓19日專電）富察在中國被控犯下「煽動分裂國家罪」，中國國台辦稱已公開宣判，但未公布刑期。美國國務院今天指出，中國反分裂國家法通過後，北京對台的恐嚇活動已擴及全球，威脅言論自由。美國將抵抗危及台灣人民安全的脅迫。

八旗文化總編輯富察（李延賀）在上海被中國國安單位拘捕2年，近期傳出已遭秘密起訴。國台辦17日回應媒體提問表示，上海市第一中級人民法院已於今年2月17日一審公開宣判，但未提到刑期等判決結果。

美國國務院一名發言人下午對此向中央社指出，北京去年發布據稱以反分裂國家法及刑法為基礎的司法指引。「這些指引是嚴厲的」，指示中國法院及執法單位起訴及懲罰所謂的「台獨頑固分子」，某些情況下還會判處死刑。

這名發言人透過電子郵件指出，反分裂國家法通過20年後，中國針對台灣及其在美國及世界各地支持者的恐嚇活動範圍已擴及全球，威脅言論自由，破壞印太區域穩定，並侵蝕數十年來支撐兩岸現狀的規範。

國務院說，面對中國這類挑釁及不負責任的行動，美國持續致力維持嚇阻侵略行動的能力，並抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫，這些脅迫可能危及台灣人民的安全、社會或經濟制度。

八旗文化18日透過社群頁面發出聲明表示，對於富察最近被判刑消息，出版社全體人員趕到憤怒與不安，不理解富察只是出版人，為何會被扣上「煽動分裂國家罪」，也看不到過去2年有任何調查、偵訊或起訴等相關公開訊息。

八旗文化提到，由於查不到判決書，不知道富察究竟為何被入罪，也不知道刑期，更不確定服完刑期能不能回家。出版社會持續穩定運作，等富察回家；富察事件相關消息以陸委會為主。

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陸委會主委邱垂正昨天表示，中國把富察當作宣傳樣板，審判都是黑箱作業。

他呼籲民眾記取富察的案件，前往中國確實存在各種風險，需評估是否有必要性；赴中的民眾應上陸委會系統登錄，以便有突發事件時，政府可以提供必要協助。（編輯：陳慧萍）1140320