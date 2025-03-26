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富察在陸被判3年 陸委會：顯示專制統治本質

2025/3/26 18:57（3/26 20:04 更新）
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八旗文化總編輯富察。（中央社檔案照片）
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（中央社記者李雅雯台北26日電）中國大陸國台辦表示，八旗文化總編輯富察（李延賀）被依「煽動分裂國家罪」判有期徒刑3年。陸委會今天回應，清楚顯示中共專制統治本質，再次印證民眾赴陸一定要有風險意識。

大陸委員會（陸委會）26日透過書面表示，該案相關訊息皆有掌握，尊重家屬意願，不便對外說明細節。

陸委會指出，該案發生迄今2年，期間中共有關單位均未對外或對家屬說明富察所涉犯事實、相關證據與司法程序進度，未充分給予當事人及家屬應有權益保障。

陸委會表示，中國大陸國台辦指稱「公開審判」，卻是在17日才對外證實，外界在26日才經國台辦勉強吐露後得知富察被判決刑度，完全證實先前陸委會提過的實為「完全保密」。

陸委會提到，富察一案被中共拿來當作政績宣傳樣板，試圖運用造成寒蟬效應，相關未經正當法律程序的審判案件，本來就無法使人信服，何來誣衊之說。該案清楚顯示中共專制統治本質，再次印證民眾赴陸一定要有風險意識。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會。

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國台辦發言人陳斌華聲稱，上海市第一中級人民法院今年2月17日一審公開宣判李延賀案，依法依規、公開公正。「做為發言人，我本不願公開談論具體細節，『民進黨當局』一再炒作司法個案，誣衊抹黑大陸司法體制，完全是別有用心的」。

陳斌華指稱，上海市第一中級人民法院以「煽動分裂國家罪」判處李延賀有期徒刑3年，剝奪政治權利1年，沒收個人財產人民幣5萬元（約新台幣22.5萬元）。（編輯：邱國強）1140326

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