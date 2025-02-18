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邱垂正：2024年1月以來 52台灣人赴中國失聯或遭拘留

2025/2/18 15:50（2/18 16:36 更新）
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示意圖。（Shutterstock圖庫）
示意圖。（Shutterstock圖庫）
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（中央社記者吳柏緯台北18日電）陸委會主委邱垂正今天指出，從去年1月1日至今共收到65件陳情案，其中有52名台灣民眾赴陸後失聯或疑遭拘留。這些案件陸方不會主動通報，都是陸委會要求對岸查詢後才能得知。

邱垂正今天接受「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時指出，中國大陸去年發布「懲獨22條」，用諸如缺席審判、終身追溯、判處死刑等不人道、不文明的措施，搭配鼓勵檢舉等制度，傷害兩岸人民情感、製造兩岸人民對立，對兩岸正常交流帶來極大的負面影響。

他強調，陸委會關注台灣民眾在中國大陸的人身安全是否得到保障。同時也再次呼籲民眾赴陸應注意安全、評估風險。

近期多次傳出台灣民眾赴陸時在海關遭到刁難，甚至被留置數小時盤查，其中不乏知名學者。

邱垂正說，據陸委會統計，從2024年1月1日至今共收到65件陳情案件，其中在中國大陸失聯或被疑似被限制人身自由的台灣民眾有52人。針對這些案件，陸委會均有向中國大陸相關部門查詢。

邱垂正表示，過去兩岸在共同打擊犯罪及司法互助協議的架構下，中國大陸會主動通報相關案例。然而，最近則要台灣主動通報個案，中國大陸才會協助查詢並回報。

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他說，另外13件是留置、盤查或被要求配合案件調查。

邱垂正說明，陸委會只要接獲家屬通報，就會實施家訪了解情況，同時透過既有機制向中國大陸要求協查，「每一個案件都很重視」。（編輯：邱國強）1140218

#中國大陸
#陸委會
#邱垂正
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