李明哲談在中國被關押 指定居所監視壓迫意志

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台灣非政府組織工作者李明哲8月26日在台北由哲學星期五舉辦的「李明哲與他在中國的那幾年」，講述在中國被失蹤、關押的經歷。圖為李明哲（右）與其妻李凈瑜（左）。中央社記者呂佳蓉攝 111年9月3日

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（中央社記者呂佳蓉台北3日電）台灣非政府組織工作者李明哲談起被中國關押的那5年，當中最令他感到難熬的是「指定居所監視居住」。他說，在此期間人的精神最容易崩潰、喪失對未來的希望。

李明哲8月底在哲學星期五舉辦的講座上講述在中國被失蹤、關押的經歷。同時，他也強調，在救援過程中，他的妻子李凈瑜與台灣NGO採取的國際救援方式，對於改善他的處境很有幫助。

他提到最令他感到難熬的是首2個月的「指定居所監視居住」，這是2012年中國開始實施的法律。

今年8月，台灣人楊智淵被中國當局以「分裂國家」等罪逮捕，現也處在「指定居所監視居住」的階段。

李明哲說，中國的權力不受限制，以「指定居所監視居住」關押政治犯與外國人。由於不是正式逮捕，「他可以不讓你跟家人通訊，可以不讓你請律師」，切斷對外聯繫。

經歷此期間的人都有共同經歷，就是被安排居住的地方沒有對外窗，或以黑布遮掩，看不到白天黑夜；官方派2個看守人進行24小時監控，這2人被限定不能跟關押者說話，更被百分之百要求不准告知現在的時間；無法看到任何文字訊息，不能看報紙、雜誌、新聞；除了問訊之外，沒辦法做任何事情。

李明哲表示，當一個人喪失時間的概念，精神容易崩潰。沒辦法做任何事情、不知道未來的狀況，所有被逼認罪都是在這個時候，這個方法被中國廣泛運用在政治犯與外國人身上。

他說，中國很多政治犯出獄後精神崩潰，最大的原因是在「指定居所監視居住」的時間太長，可能是數月甚至是數年。儘管中國的法律規定，「指定居所監視居住」最長不得超過6個月。

李明哲說，他的「指定居所監視居住」為2個月，算是「不幸中的大幸」，能在2個月結束與李凈瑜的國際救援有很大的相關。

除此之外，國際救援帶給他處境上的改變，最重要的是能夠公開審判。李明哲說，公開審判在台灣看來是稀鬆平常，但在中國，從中共總書記習近平上台以來，用「顛覆國家政權」抓了很多NGO團體，他是第一個能夠公開審判，也是到目前為止的唯一一個。

李明哲指出，他出事之後外界有很多猜想，包含認為他是因嫖娼、做間諜而被捕，如果沒有公開審判會有各種不同說法與栽贓。

李明哲說，中國所有在法庭上公開的所謂他的罪證，全是他在台灣網路上講民主的言論，「沒有一個是我在中國實地做了什麼事情」。

最終，李明哲被中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年，和「剝奪政治權利」2年。

李明哲說，他的妻子做的救援工作，外界有很多猜想。李凈瑜曾在施明德辦公室做白色恐怖史料的研究與整理，在整理過程中，她看到很多國外NGO怎麼營救台灣政治犯，這成為了她的教科書。

他說，他的感覺是，李凈瑜與台灣NGO的救援，「他們做的每一件事，對我的處境都很有幫助。」

2017年3月，李明哲從澳門入境中國大陸「被失蹤」，5月國台辦證實李明哲因「顛覆國家政權罪」而被逮捕，11月被判刑5年並囚於赤山監獄。2022年4月李明哲刑滿返台。（編輯：陳沛冰）1110903