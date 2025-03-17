富察案已宣判 聲援團體：對兩岸文化造成巨大陰影

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北17日電）中國大陸國台辦表示，八旗文化總編輯富察（李延賀）已於今年2月17日一審公開宣判，聲援富察連署工作小組今天對此表示失望與錯愕，並指富察案對兩岸文化交流投下巨大陰影，呼籲北京應公開詳情，確保富察應有的法律權益。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天下午發布書面回應指出，李延賀犯「煽動分裂國家罪」一案，上海市第一中級人民法院經依法公開開庭審理，已於2025年2月17日一審公開宣判，但未提到刑期等判決結果。

聲援富察連署工作小組晚間發布聲明表示，富察從被關押開始到所謂「公開宣判」，事實上是一路「黑箱」到底，對於這樣的進展感到失望及錯愕。

聲明指出，富察是一位單純的出版工作者，於2023年3月底前往上海後隨即失蹤。兩個月後，時任國台辦發言人馬曉光才宣稱富察「涉嫌從事煽動分裂國家」。

今年2月27日，中國最高人民檢察院副檢察長苗生明表示，為「嚴厲打擊國家安全犯罪」，已依法辦理富察「煽動分裂國家案等重大危安案件」。然而，兩年來，富察為何被拘捕、有什麼樣的證據，乃至於中國司法單位的正式起訴書與富察的行蹤與健康狀況，完全沒有任何公開消息。

聲明指出，富察做為一位中國公民，他根據中國法律應該有的權利，「都沒有得到維護」。中國國台辦在今天的回應中宣稱，「法院嚴格依法審理案件，充分保障了李延賀及其辯護人依法享有的各項訴訟權利」。但富察遭判刑的罪名、刑度、控辯雙方的陳述，公眾完全無從得知，也無從通過公開網站查閱，「所謂的公開，究竟公開了什麼，令人費解」。

聲明中提到，「富察案的發展，對兩岸文化交流投下巨大陰影」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

因為富察案，讓台灣絕大部分文化工作者對北京當局究竟如何看待兩岸的交流與正常的文化工作、出版與言論自由起了疑懼。在北京與台北因為政治對立而難以溝通的情況下，民間的文化交流本是可以和緩對立、促進了解的橋梁。然而，因為富察的無辜被捕，這樣的機會平白流失了。

聲援富察連署工作小組呼籲北京，確保富察在被拘留期間應享有的法律權益，並要求真正「公開」富察案的詳情及富察的健康狀況，「這是一個被國家拘捕的人應該享有的最基本權利，也是北京促進兩岸民間和平交流應該要採取的必要措施」。（編輯：邱國強）1140317