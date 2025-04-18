內政部設團體赴中登錄系統 劉世芳：確保國人安全

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（中央社記者林敬殷台北18日電）總統賴清德先前要求內政部建立宗教團體赴中交流揭露制度，內政部建置的「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」昨天啟用，內政部長劉世芳今天表示，政府是站在國人平安進出中國大陸為原則，提出保障跟公開資訊的方法。

內政部昨天公布「宗教等團體赴中國交流資訊公開專區」，供宗教團體、社會團體與人民團體赴中前，填報交流的時間、地點、目的事由與聯絡人基本資訊等，近期測試完後儘速上線；採鼓勵性質，非強制填報。

行政院長卓榮泰上午率領行政院部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，劉世芳在會前受訪時作上述表示。

劉世芳表示，宗教團體或是其他人民團體赴中的登錄資訊區，是以鼓勵為原則，是依團體為主，以非自然人為主，主要是希望能夠用公開資訊的方式，讓國人能夠知道團體到中國大陸後去的地點、起訖時間等資訊，如此比較可以保障行蹤上的安全。

對於媒體詢問是否未來採取強制方式，劉世芳說，內政部按照法律的規範，法律上沒有規範的話，採取以鼓勵為原則，包括在個人資料保護方面，或者說按照法律的保障方面，就按法律保障原則處理。

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媒體追問是否藉此針對統戰部分能有更多掌握，劉世芳指出，其實國人進出中國大陸，不管是宗教或者是拜訪，或其他的理由，政府都希望可以平安的出去，平安的回來。所以是站在國人的平安進出中國大陸的原則，提出這樣的保障跟公開資訊的方法，讓社會大眾可以明白。

劉世芳說，是否有涉及統戰的部分，政府會按照台灣的法律來處理，如果真的有統戰，包括違反台灣的國安法或是反滲透法時，政府會依事實的根據究辦。（編輯：張均懋）1140418