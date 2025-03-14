邱垂正：盤點赴陸揭露法令 法規不足擬修法

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（中央社記者郭建伸台北14日電）總統賴清德拋出公職人員赴中揭露制度。陸委會主委邱垂正今天在立法院受訪表示，將先宣導登錄制度並盤點法令，處罰要有法源依據，會先以子法、行政命令、行政措施為主，若法規不足，將予以修法。

賴總統昨天表示，應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，將交流資訊公開化、透明化，且應嚴格限制具有統戰背景中國人士來台，禁止中國人士來台進行具統戰性質活動。

立法院今天繼續進行施政總質詢，邱垂正在進入議場前接受媒體訪問。

談及陸配在社群帳號宣傳「武統」，邱垂正表示，依照人權公約規定，明定禁止鼓吹戰爭、武力統一，這不是言論自由範圍，也於法不合，凡是中華民國國民，也無法容忍這樣的言論，政府不能對武統言論坐視不管，一定要依法查處；至於藝人言論，陸委會將依照兩岸人民關係條例第33條之1規定，查處是否與中國黨政軍機關合作政治性內容。

媒體詢問，所以可以講「統一」但不能說「武統」嗎。邱垂正表示，就好像說「獨立」也是言論自由，台灣是言論自由國度，但鼓吹戰爭、武統、消滅中華民國主權等，已踰越言論自由範疇。

媒體詢問，若藝人說「祖國生日快樂」是否也要保障其言論自由。邱垂正表示，政府常與藝人勸告，在中國會受到中共當局、網民脅迫導致政治表態，藝人應重視台灣社會觀感，不應傷害過去養育他們的國家；儘管不斷勸告，但最近藝人變本加厲，例如在中共軍演時發文支持，這就是鼓吹戰爭、武統台灣的言論。

賴總統昨天拋出民眾赴中旅遊實施登錄制度、公職人員赴中揭露制度。媒體詢問，登錄與揭露制度要做到什麼程度，是否會影響兩岸交流。

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邱垂正表示，過去陸委會就曾呼籲民眾赴陸、港、澳都應要登錄，政府也設有赴陸港澳動態登錄系統，若出現人身安全危機，會提供必要協助。

媒體追問，若赴陸沒登錄是否處罰。邱垂正表示，陸委會將先宣導登錄制度並進一步精進系統，但處罰要有法源依據，將先以子法、行政命令、行政措施為主，若法規不足，將予以修法。（編輯：蘇志宗）1140314