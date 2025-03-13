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賴總統：落實公職赴中揭露 嚴格限制統戰人士來台

2025/3/13 15:41（3/13 16:03 更新）
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總統賴清德（右）13日召開國安高層會議，主題為「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」；他也在會議結束後親上火線發表談話。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
總統賴清德（右）13日召開國安高層會議，主題為「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」；他也在會議結束後親上火線發表談話。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北13日電）總統賴清德今天說，應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，將交流資訊公開化、透明化，且應嚴格限制具有統戰背景中國人士來台，禁止中國人士來台進行具統戰性質活動。

總統賴清德上午召開國安高層會議，主題為「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」，會後在總統府敞廳舉行記者會，說明台灣當前所面對的5大國安及統戰威脅以及17項因應策略。

5大面向分別是因應中國對國家主權的威脅、因應中國對國軍滲透及間諜活動的威脅、因應中國混淆國人對國家認同的威脅、因應中國藉兩岸交流對台灣社會統戰滲透的威脅、因應中國藉「融合發展」吸引台商、台青的威脅。

因應中國藉兩岸交流對台統戰滲透威脅方面，總統提到，赴中國旅行風險愈來愈高，113年元旦至今，陸委會接獲通報國人赴中失聯、遭留置、盤查或關押者計71人；未通報數字可能數倍，3名一貫道親去年12月被拘捕迄今未獲釋，要提高國人赴中國旅遊風險意識，持續加強公眾溝通，落實登錄制度。

賴總統說，應落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度，從行政官員到民意代表，從立法委員到村里長，將交流資訊公開化、透明化，向國民負責。內政部應建立宗教團體等公益組織赴中國交流揭露制度，防杜中國干預與統戰。

賴總統要求對中國人士來台交流進行風險管理，他說，中國人士來台審查及許可，應以進行正常兩岸交流，以及對等尊嚴的官方互動為範圍，將兩岸情勢變化等因素納入考量；嚴格限制具有統戰背景中國人士來台，禁止中國人士來台進行具統戰性質活動。

他說，兩岸交流要避免受中國政治干預及衍生國安風險，宗教、文化、學術、教育等交流案件審查管理，應本於「去政治化」、「去風險化」原則，讓民間交流單純化，符合推動健康有序交流初衷。

總統說，為遏制中國藉文化統戰削弱台灣主體性，政院應研擬提升本土文化產業競爭力方案，加強輔導獎勵國內影視文創產業深化民主文化創作優勢、提升國際競爭力，鼓勵台灣本土歷史文化研究。

賴總統要求，強化影藝從業人員在中國發展輔導與管理。主管機關應提供影藝人員在中國發展言行應注意事項，明確涉及危害國家尊嚴相關言行查處範圍，避免中國施壓影藝人員表態或作出危害國家尊嚴言行；採取積極有效作為，防止中國透過網路、應用程式、AI等工具，對台灣進行認知作戰及危害資安。

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他說，應進一步強化法治提出國家安全法、反滲透法、兩岸關係條例、港澳條例、資通安全管理法等修正案。

因應中國藉「融合發展」吸引台商、台青威脅方面，賴總統說，本於「強本固台、風險管理」原則，就兩岸經貿所涉及的人流、物流、金流及技術，進行必要有序調整，強化經濟安全；深化青年學子對中國的識讀教育，廣泛宣導國內青年就業創業機制，讓青年積極投入建設及發展台灣行列。（編輯：謝佳珍）1140313

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