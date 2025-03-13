回應賴總統講話 國台辦：玩火者必自焚

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（中央社記者謝怡璇北京13日電）賴總統今天對來自中國的5大國安及統戰威脅，提出17項因應策略。中國大陸國台辦發言人陳斌華晚間聲稱，「玩火者必自焚」，陸方絕不為「台獨分裂活動」留下空間，若「台獨分裂勢力」突破紅線，將不得不採取斷然措施。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今天深夜以陳斌華的名義書面回覆台灣媒體詢問，作上述表示。

陳斌華說，賴清德今天召開「國安高層會議」並在會後講話中，再度宣揚兩岸互不隸屬的分裂謬論，妄稱台灣是一個主權獨立的民主國家，極力渲染大陸威脅，將大陸界定為「境外敵對勢力」，並拋出因應5方面威脅的17項策略，台獨立場之頑固、挑釁對抗之猖狂，再度證明其人是「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」。

陳斌華宣稱，台灣是全體中國人民的台灣，這是不容置疑的歷史和法理事實，也是不容改變的兩岸現狀。中國大陸解決台灣問題、完成國家統一的意志堅如磐石，絕不允許任何人、任何勢力把台灣從中國分裂出去，也絕不為任何形式的台獨分裂活動留下任何空間。

陳斌華聲稱，賴清德在台灣變本加厲製造「綠色恐怖」，打壓台灣政治異己，煽動反中抗中，升高兩岸對立對抗，限阻兩岸交流交往。若台獨分裂勢力敢突破紅線，陸方將不得不採取斷然措施，並正告「賴清德當局」，玩火者必自焚，凡是搞台獨分裂的人，結果只能是粉身碎骨；凡是倒行逆施，冒天下之大不韙的行徑，都將自取滅亡。

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總統賴清德今天針對「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」召開國安高層會議，並在會後記者會上提出，台灣面對來自中國的5大國安及統戰威脅，包括對國家主權、對國軍的滲透及間諜活動、混淆國人對國家認同、藉兩岸交流對台統戰、藉「融合發展」吸引台商台青等威脅。

賴總統並提出17項因應策略，包括恢復軍事審判制度、持續清查申請涉及身分認定的中國各種證件、落實中央及地方各級公職人員赴中國交流的揭露制度、應嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台、審查含宗教、文化、學術等兩岸交流案件、明確影藝人員涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍、對台灣與中國的經貿關係進行策略性結構調整等。（編輯：呂佳蓉）1140313