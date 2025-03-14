加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
愷愷案兒盟社工上銬移送 監察院糾正警政署北市警局
首頁 / 政治

旅行團赴中觀光須登錄 陳世凱：發生事情政府才知道

2025/3/14 10:44
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北14日電）交通部長陳世凱今天在立法院受訪表示，有相當多民眾赴中後被滯留，希望民眾若以旅行團方式赴中國都必須登錄，讓政府有資料，若發生事情政府才會知道。

總統賴清德昨天召開國安高層會議，提到相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，落實各種登錄制度。交通部觀光署表示，將配合陸委會督請旅行業者協助提醒赴中國旅遊的民眾留意。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳世凱在進入議場前接受媒體訪問。

談及賴總統拋出赴中國旅遊實施登錄制度，陳世凱表示，有相當多民眾赴中國後被滯留，到現在還有幾十人被滯留在中國大陸，希望民眾若以旅行團方式赴中國，都必須要登錄，讓政府有資料，如果發生事情政府才會知道。

google news透過 Google News追蹤中央社

媒體詢問若旅行團沒登錄是否會被處罰，陳世凱回應，這對旅行社而言已經是進行中的機制，感謝旅行社很配合。

此外，有關交通部對汽車隔熱紙訂定指引，陳世凱表示，過去政府沒納管汽車隔熱紙透光度，許多民眾反映，當隔熱紙太黑時，晚上駕車有安全疑慮，由於台灣交通事故比例高，因此盼訂出指引加強行車安全，但指引也會考量氣候因素，並朝向不增加民眾負擔為標準。（編輯：林淑媛）1140314

#中國大陸
#立法院
#交通部
#陳世凱
陳世凱
民進黨政策宣講15日首發 卓榮泰率鄭麗君陳世凱開講千萬旅客目標不變 陳世凱整頓觀光要爭取高端客【專訪】
立法院
賴總統敞廳談話 林右昌：各界勿與罷免做聯想避免兩岸交流成統戰管道 劉世芳：清查未依規定者
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：