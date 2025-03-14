旅行團赴中觀光須登錄 陳世凱：發生事情政府才知道

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（中央社記者郭建伸台北14日電）交通部長陳世凱今天在立法院受訪表示，有相當多民眾赴中後被滯留，希望民眾若以旅行團方式赴中國都必須登錄，讓政府有資料，若發生事情政府才會知道。

總統賴清德昨天召開國安高層會議，提到相關機關要提高國人赴中國旅遊風險意識，落實各種登錄制度。交通部觀光署表示，將配合陸委會督請旅行業者協助提醒赴中國旅遊的民眾留意。

立法院今天繼續進行施政總質詢，陳世凱在進入議場前接受媒體訪問。

談及賴總統拋出赴中國旅遊實施登錄制度，陳世凱表示，有相當多民眾赴中國後被滯留，到現在還有幾十人被滯留在中國大陸，希望民眾若以旅行團方式赴中國，都必須要登錄，讓政府有資料，如果發生事情政府才會知道。

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媒體詢問若旅行團沒登錄是否會被處罰，陳世凱回應，這對旅行社而言已經是進行中的機制，感謝旅行社很配合。

此外，有關交通部對汽車隔熱紙訂定指引，陳世凱表示，過去政府沒納管汽車隔熱紙透光度，許多民眾反映，當隔熱紙太黑時，晚上駕車有安全疑慮，由於台灣交通事故比例高，因此盼訂出指引加強行車安全，但指引也會考量氣候因素，並朝向不增加民眾負擔為標準。（編輯：林淑媛）1140314