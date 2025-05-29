原聲合唱團唱進梵蒂岡 林佳龍：最溫暖動人文化外交

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（中央社記者楊堯茹台北29日電）外交部長林佳龍今天表示，在駐教廷大使館努力下，台灣原聲童聲合唱團在梵蒂岡開唱，更獲教宗良十四世接見，這是跨越語言與文化，展現最溫暖動人的文化外交。

台灣「原聲童聲合唱團」26日在聖伯多祿大教堂內快閃演出，27日與知名梵蒂岡「西斯汀教堂聖樂團童聲合唱團」聯合演出，28日參加教宗良十四世公開接見活動，驚喜獲得安排在典禮前，為在場數萬朝聖者高歌布農族歌曲「拍手歌」，代表台灣傳達對世界和平的祈願，現場掌聲如雷。

外交部長林佳龍今天在臉書發文表示，在外交部駐教廷大使館的安排下，於26日抵達羅馬，台灣原聲童聲合唱團孩子們身穿原民頭飾，在梵蒂岡聖伯多祿大殿（St. Peter's Basilica）內聖詠團小堂獻唱。

林佳龍提到，當歌聲響起，教堂內所有的朝聖遊客都駐足傾聽，紛紛拿起手機記錄來自台灣最溫暖的「原聲」，不僅驚豔眾人，也療癒現場每個人的心靈。

林佳龍分享，原聲童聲合唱團更與「西斯汀教堂聖樂團童聲合唱團」在羅馬聖阿尼斯教堂（Chiesa di Sant’Agnese in Agone）同台演出，這是跨越語言與文化，展現最溫暖動人的文化外交，看到駐教廷大使館回傳合唱團的演出片段，心中滿是感動，也盼藉社群平台將這份喜悅分享給台灣民眾。

影片來源：中央社

林佳龍透露，此次在駐教廷大使賀忠義與駐館人員努力下，合唱團參與28日新任教宗良十四世的公開接見活動，為現場朝聖民眾獻唱多首歌曲。教宗在致詞時特別問候來自台灣的孩子們，最後並一同合影。

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林佳龍提及，接下來合唱團將繼續前往波蘭、柏林、維也納等地演出，並感謝原聲童聲合唱團，用歌聲走進世界，讓更多人聽見台灣的聲音。

林佳龍強調，相信文化外交是讓台灣走向世界重要的力量，外交部下半年將推動2025歐洲台灣文化年一系列活動，與文化部攜手盤點台灣在歐洲陸續將舉辦的藝文表演，加上9月及11月的故宮百選文物赴捷克與法國展出，期盼讓歐洲民眾認識台灣豐厚的文化底蘊、也認同台灣的民主價值，向世界展現台灣的軟實力。（編輯：林克倫、張若瑤）1140529