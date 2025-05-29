中職天母戰雨勢不斷延賽 張政禹下二軍調適心情
2025/5/29 16:11（5/29 16:49 更新）
（中央社記者楊啟芳台北29日電）中華職棒今天原定在天母棒球場的賽事，因為雨勢過大無法進行，延至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待公告。另外昨天出車禍的張政禹，味全龍為讓他調適心情，將他下放二軍。
中華職棒今天原本只有1場賽事，由味全龍迎戰樂天桃猿，味全龍隊推出伍鐸（Bryan Woodall）先發，對上樂天桃猿隊傷癒復出後首戰的曾仁和，不過因為雨勢不斷，最終聯盟決定延賽。最近北部天氣不穩定，昨天在新莊棒球場的賽事也因雨延到補賽週。
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另外，味全龍球員張政禹昨天在桃園棒球場旁發生交通擦撞事件，駕汽車撞到機車，雖然第一時間主動完成報案，檢測酒測值為零，不過因為對方受傷，他相當難過自責。今天龍隊將張政禹下放二軍，希望他好好調適心情再回到球場。
目前中職由統一獅隊暫居第1名，味全龍隊以0.5場勝差緊追在後，第3名、第4名中信兄弟、樂天桃猿也分別只有1場及1.5勝差，接著分別是台鋼雄鷹、富邦悍將。明天開始中職將分別在澄清湖棒球場、台南棒球場、洲際棒球場進行3連戰。（編輯：陳清芳）1140529
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