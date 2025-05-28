延長賽李勛傑敲再見安打 桃猿擊退龍奪4連勝

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影片來源：CPBL 中華職棒

（中央社記者楊啟芳台北28日電）中職今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿與味全龍鏖戰到延長賽，10局下桃猿隊靠著李勛傑敲再見安打，以6比5奪下4連勝；另一場賽事中信兄弟2比3不敵台鋼雄鷹，6連勝中斷。

龍隊在1局上率先攻下1分，不過桃猿隊3局下靠著李勛傑、陳晨威、成晉、林智平接連敲安打，攻下3分超前；4局上龍隊的吉力吉撈．鞏冠從威能帝（Pedro Fernandez）手中轟出陽春砲，本季第4轟出爐，僅剩1分落後。

龍隊在5局上發動攻勢，劉基鴻敲出追平陽春砲後，為本季第5轟，蔣少宏、劉俊緯、李凱威接連敲安打，攻下2分取得領先；不過桃猿隊6局下追回1分後，7局下林立、林智平、林泓育敲安打，再得1分追平。

雙方鏖戰到延長賽突破僵局制，10局下馮健庭犧牲觸擊成功後，李勛傑最後敲出再見安打，終場桃猿以6比5擊退龍隊，奪下4連勝，由於今天統一獅隊沒有比賽，目前龍隊落後獅隊0.5場勝差、暫居第2名。

另一場在澄清湖棒球場的賽事，台鋼雄鷹隊在1局下就靠著黃秉揚、魔鷹（Steven Moya）敲安打，攻下1分；2局上中信兄弟的張志豪、黃韋盛、宋晟睿敲安打形成滿壘後，岳東華再敲二壘安打送回2分，取得領先。

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不過7局下兄弟先發投手德保拉（Jose De Paula）退場、換上呂彥青，雄鷹的王博玄敲一壘安打後，高聖恩、胡冠俞都敲二壘安打，各帶有1分打點，最終雄鷹就以3比2擊退兄弟，讓兄弟的6連勝中斷。

中職今天原本3地開打，不過原定在新莊棒球場由富邦悍將迎戰統一獅的賽事，受到雨勢影響無法進行比賽，聯盟公告，本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點、時間待後續公告。（編輯：張雅淨）1140528