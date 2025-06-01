軍人涉虐貓遭函送 新北動保處：家中貓狗安置收容

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（中央社記者王鴻國新北1日電）現役軍人涉虐貓引網友憤怒，新北市動保處表示，警方昨天將人帶回警局詢問，得知受虐貓已死亡，這名軍人已被函送法辦，住處仍有1隻貓及1隻狗，已被帶回安置收容。

新北市政府動保處今天發布新聞稿指出，日前接獲民眾通報，Dcard網路散播虐貓影片，動保處即聯繫樹林警分局三多派出所凌晨一同前往涉案林姓男子住所查訪，無人應門，5月31日上午再次前往仍無人應門。

動保處表示，經台灣NOE行動組織提供訊息及警方聯繫板橋憲兵隊得知林男將退伍，隨即前往部隊等林男離營後帶返警局說明。林男承認虐貓影片為其所為，且其散播虐貓影片，其施虐、散播影片行為已違反動保法涉及刑責，詢後，全案已函送檢方偵辦。

動保處表示，林男向警方辯稱因貓咪咬家裡木櫃，造成屋內物品毀損，要制止時，被貓爪抓傷，一時情緒失控，才會有虐貓舉動，上傳影片純粹是要記錄跟貓咪生活狀況。影片中的貓咪在今年2月時因車禍撞擊往生，非他虐傷致死，屍體已交由動物醫院協助處理。

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動保處表示，林男另飼養1隻美國短毛貓已沒入帶回安置，其家人飼養1隻馬爾濟斯，經溝通後也同意送交動保處收容。

動保處表示，林男施虐行為已觸犯動保法，依法最重可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金，涉及刑責部分將由司法機關依法偵辦；另散布虐貓影片，可處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。（編輯：李錫璋）1140601

現役軍人林姓男子涉虐貓遭警方函送法辦，新北市動保處表示，林男另飼養美國短毛貓已沒入帶回安置。（新北市動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 114年6月1日