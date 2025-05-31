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疑虐貓致死引眾怒 新北動保處：當事人到案

2025/5/31 20:24
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（中央社記者黃旭昇、吳書緯新北31日電）網傳貓咪疑遭現役軍人虐殺，新北市議會「新藍圖連線」今天要求盡速成立動保警察，並追查虐貓案；動保處表示，當事人今天晚間已到案，若涉虐待可追訴3年。

憲兵指揮部晚間表示，林姓役男休假期間疑涉犯動物保護法，經警方通知，今天已由幹部陪同配合接受調查，若經查屬實，依法嚴懲。

新北市議會次團體「新藍圖連線」下午發布新聞表示，國民黨市議員蔡淑君接獲舉發涉嫌虐貓案件，臉書Facebook粉專「貓咪也瘋狂俱樂部」及Dcard心情版的影片，內容指新北市林姓現役軍人疑似虐殺貓咪。

蔡淑君說，影片中貓咪若確實因遭數次甩飛、撞擊牆壁及遭掐壓脖致死，行為人涉觸犯動物保護法，國防部應協助警方調查現役軍人涉犯不法。

國民黨市議員陳偉杰說，社會的文明水平，取決於對動物保護的重視程度，包括設動保警察、寵物納入戶籍管理等；台灣家戶飼養寵物的比例高，應對虐寵零容忍。

國民黨市議員戴湘儀表示，建立動保警察機制刻不容緩，並速賦予動保警察司法調查權。法規上更應明確規範，若施虐者為現役軍人，軍方有義務協調配合。

樹林警分局告訴中央社記者，檢舉的影片內容疑為1年前的事情，將配合動保處釐清相關行為、死因及是否觸法。

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動保處長楊淑方晚間告訴中央社記者，因行為人是現役軍人，已請警方與部隊長官溝通協助。當事人今天晚間7時到案，前往派出所說明。

她說，若確實虐待動物致死，違反動保法可處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上、200萬元以下罰金；相關行為可往前追訴3年，將會與警方進一步釐清真相。（編輯：吳素柔、林克倫）1140531

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