不滿女友分手 桃園男虐她愛貓「1死1傷」遭法辦

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（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園市溫姓男子不滿女友提分手，昨天將女友養的2隻貓虐打致1死1重傷。桃園市動保處今天說，已安置治療傷貓、送檢貓屍，另扣留1貓，全案將移送桃園地檢署，絕不寬貸。

桃園市平鎮區昨天發生虐貓案，據了解，年約30歲的溫姓男子疑因不滿被提分手，將女友養的2隻貓虐打致1死1重傷，動保人士到場時，溫男還將貓屍藏在天花板隔間，現場另有溫男飼養的加菲貓1隻。

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桃園市動保處今天向媒體表示，昨天獲報後協同警察前往案發地扣留貓隻並送往動物醫院進行健康檢查，遭虐死的貓屍已帶回冰存，擬於下週送往台大獸醫研究所進行解剖以釐清死因，遭虐的重傷貓醫療紀錄已全數帶回整理。

動保處說，故意傷害或使動物遭受傷害致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，若經判刑確定將有2年以下有期徒刑，並科新台幣20萬元以上200萬以下罰金；此案將於21日移送桃園地檢署，絕不寬貸。（編輯：方沛清）1140419