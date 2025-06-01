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環部盼擬高溫調適行動標準 學者籲各部會分眾訂定

2025/6/1 12:38
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（中央社記者張雄風台北1日電）環境部將於3日舉辦抗高溫對策聯盟成立記者會，未來將擬訂可執行的調適行動標準。學者建議可依高溫影響經濟產能、生活的情況訂定分眾標準，呼籲各部會分工、盤點並修訂法規。

環境部將於3日舉辦抗高溫聯盟成立記者會，後續擬建立標準體系，對健康、勞動、交通、教育、運動、農漁、林牧等領域，訂定適切且可執行的行動標準。

成功大學建築學系教授林子平告訴中央社記者，「訂定標準是非常困難的事」，在訂定標準前應先認識「高溫事件警示」（Heat Warning）與「調適行動」的不同。

林子平解釋，高溫警示是指依原始氣象參數，包括溫度和濕度等訂定，如中央氣象署將攝氏36度設為高溫標準；而「調適行動」需要發展適合該領域的指標，因農林漁牧、勞工、學生，甚至動物、生態系統，對高溫的感受和影響都不同。

舉例而言，林子平說，畜牧業有所謂的熱緊迫，會造成乳牛泌乳量減產，漁業指標可能是海水或養殖水溫等，都會是不同的標準，所以應先釐清是「保護誰、在什麼活動中、面對什麼樣的熱風險」；簡而言之，可透過高溫影響經濟產能、生活的方向考慮。

林子平建議由3大步驟建構調適行動，首先是歷史氣候，知道哪裡曾經最熱、誰最容易受害；接著是現況監測，即時掌握熱風險發生的位置與強度；最後導向未來推估，根據氣候模擬，預測哪些區域將更容易出現熱害。

林子平認為不適合實施全面的「高溫假」，因個體暴露程度差異大，應啟動分眾的保護措施，如勞動部有「高氣溫戶外作業勞工熱危害預防指引」，就是針對戶外勞工設計；學生、農業、甚至如機場跑道融化、鐵路鐵軌隆起等情況，也需要不同部會主責。

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林子平指出，現行許多法規制度（如建築法規對陽台、騎樓、學校設施容積率和建蔽率的限制），可能不利於氣候調適、提供遮蔭或增加綠化空間等，也需趁此機會盤點並修訂法規。

例如，林子平表示，過去為太陽能光電板曾放寬屋頂設施容積、建蔽限制，顯示政策目標可以驅動法規變革；環境部啟動高溫議題是好的開始，希望喚醒各界意識並展開行動。（編輯：張雅淨）1140601

林子平
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