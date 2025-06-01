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南部山區比沿海更熱 學者籲都市規劃增加風道

2025/6/1 12:30
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（中央社記者張雄風台北1日電）學者表示，北北桃巨型都市熱島已擴大到桃園市八德區，且有提早發生的跡象；南部也因焚風及地形、沿海開發遮蔽海風調節等因素，導致山區氣溫比沿海還高約攝氏7度；呼籲都市規劃應增加風道。

成功大學建築學系教授林子平所主持的「建築與氣候研究室」（Building and Climate Lab, BCLab）日前在臉書「都市退燒」中表示，北北桃都市熱島效應早就超過行政區的範圍 ；而南部的夏天想往山區避暑可能愈走愈熱。

BCLab表示，根據5月9日中午12時氣溫圖，當天最熱的地方出現在新北市的板橋和萬華，高溫順著大漢溪往下延伸，經過土城、樹林、三峽，一路擴散到桃園市的八德、桃園市區和中壢。

此外，BCLab指出，5月20日台南玉井飆到36.7度、高雄內門36.2度，是當天全台最熱的地區，周邊的新化、龍崎、旗山也同樣悶熱，高溫帶一路往南延伸到屏東的長治、九如；高溫集中在山區，同一時間台南、高雄沿海溫度落差約7度之多。

林子平告訴中央社記者，這兩起高溫事件發生的成因不同。台北盆地的高溫範圍確實已迅速擴展至桃園八德，形成北北桃一體化的巨型熱島，較往年有提前約1個月的跡象；除了地形蓄熱，都市內部最大的人為熱源來自空調與車輛。

林子平說，桃園的熱島效應甚至往航空城擴散，近期的桃園鐵路地下化工程也應保留綠化空間，以綠園道取代車道，避免熱環境惡化。

至於南高屏山區，林子平指出，這是多種氣象與地理因素疊加的結果。首先是焚風效應，西南風吹越中央山脈後下沉壓縮加熱，造成內陸升溫；接著地形屏蔽了海風，使得原本可降溫的氣流無法進入；最後則是當沿海地區過度開發，風速被降低、氣流升溫，反而將熱推向內陸，形成封閉的聚熱區。

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林子平認為，在新北市，像土城、樹林、三峽等河谷地帶，須特別關心河岸建築的量體控制與風道導入設計；南部沿海地區需確保海風能吹進內陸，建築配置和分區規劃時應減少阻擋風的設計。

林子平再舉例，如台北大安森林公園風向大概是吹東風，這樣的東風有助於將涼爽的空氣往公園的西側擴散，達到降溫效果，因此，為了最大化公園的降溫效益，公園西側的建築物管制也需要對應配合，避免阻擋從公園吹出來的風。（編輯：陳清芳）1140601

林子平
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