任天堂Switch 2即將上市 盼再創銷售佳績

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（中央社東京1日綜合外電報導）日本電玩大廠任天堂Switch 2將於5日上市，任天堂希望，這款新升級的遊戲機能取得與第一代Switch媲美的巨大成功，儘管其要價不菲，但預計初期銷售量仍將創下佳績。

法新社報導，Switch 2擁有更大螢幕和更強大的處理能力。第一代Switch於2017年推出以來已售出1.52億台，是有史以來第3暢銷的遊戲機。

儘管粉絲們對Switch 2反應熱烈，預訂需求也十分強勁，但任天堂面臨的阻力包括美國貿易關稅的不確定性，以及是否有足夠多的人願意掏錢購買。

任天堂社長古川俊太郎在5月的財報發表會上表示，與第一代相比，Switch 2的「價格相對較高」。

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他說：「因此，即使上市後聲勢不錯，我們也知道，長期保持這種勢頭並不容易。」

Switch 2在美國的售價為449.99美元，比Switch貴1/3以上。日本限定版較便宜，但也要4萬9980日圓（350美元），Switch 2的新遊戲也比現有的Switch遊戲更昂貴。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140601