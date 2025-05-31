NBA鵜鶘球星威廉森遭女子控告性侵 將提反訴求償

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（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）「紐約郵報」今天報導，美國職籃NBA紐奧良鵜鶘當家球星威廉森（Zion Williamson）遭聲稱是他前女友的女子提告性侵。威廉森由律師出面否認指控，並稱將提出反訴要求賠償。

據「紐約郵報」（New York Post）報導，來自美國西雅圖的女子杜伊（Jane Doe）昨天向加州洛杉磯郡高等法院提起訴訟，指威廉森在2020年2度對她性侵。

報導指出，杜伊在12頁的訴狀中還稱現年24歲的威廉森對她採取「虐待、控制和威脅」的行為模式，這些行為發生加州、路易斯安那州等數州。

根據報導，杜伊指控威廉森威脅要讓他的保全人員朝她頭部開槍及殺害她的父母。杜伊還稱，在她指控的事件當中，許多時候威廉森處於酒醉或吸食古柯鹼的狀態。

美國運動新聞媒體Front Office Sports報導，威廉森的律師巴拉修（Michael Balascio）發布聲明表示：「我們明確否認這些...絕對不實且任意的指控。」

根據巴拉修的說法，威廉森從未與杜伊交往，兩人雖在6年多前開始合意的非正式關係，但已在多年前結束。

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巴拉修還表示，威廉森已向警方報案指控杜伊勒索，司法單位並發出逮捕令；威廉森另將對杜伊提出反訴，並要求「巨額賠償」。

路透社報導，截至今天下午，鵜鶘隊尚未就威廉森所受指控發表公開評論。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1140531