台南透天民宅火警 7旬婦受困陽台嗆傷送醫

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）台南市鹽水區1間透天厝民宅今天上午發生火警，火勢疑似由1樓冒出，當時屋內3人，其中2名兒童自行由1樓撤出逃生，70歲婦人一度受困3樓陽台，由消防人員救出，輕微嗆傷送醫。

台南市政府消防局於上午6時49分獲報，指稱鹽水區三明里有民宅火警，陸續調派17部各式車輛、40名人員前往救援，抵達後發現為3層樓鋼筋混凝土民宅建物1樓處冒出濃煙，隨即進行滅火，於7時8分將火勢撲滅。

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消防人員初步清查，屋內當時共有3人，其中2名兒童自行由1樓逃出戶外，小孩的父母親當時外出上班不在家，70歲阿嬤曾姓婦人一度受困3樓陽台，由消防人員協助救出，初步檢傷發現輕微吸入性嗆傷、血壓偏高，由救護車送往柳營奇美醫院治療，送醫時意識清醒。

警消人員初步調查，現場燃燒1樓客廳、車庫雜物，燃燒面積約15平方公尺，左右2戶受煙燻影響，起火原因及財物損失待進一步釐清。（編輯：李淑華）1140601