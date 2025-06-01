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基隆愛四路夜市自備環保餐具消費 集6點折抵20元

2025/6/1 12:14（6/1 12:46 更新）
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基隆市環保局推出集點折價活動，民眾1日起到愛四路夜市參與店家消費並自備環保餐具，即可獲得1點，集滿6點可至參與店家使用「減塑金」，折抵消費金額。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年6月1日
基隆市環保局推出集點折價活動，民眾1日起到愛四路夜市參與店家消費並自備環保餐具，即可獲得1點，集滿6點可至參與店家使用「減塑金」，折抵消費金額。（基隆市政府提供）中央社記者王朝鈺傳真 114年6月1日
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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市環保局推出集點折價活動，民眾今天起自備環保餐具，至愛四路夜市參與活動的店家消費，即可獲得1點，集滿6點可至參與活動的店家使用「減塑金」，折抵消費金額20元。

環保局透過新聞稿指出，為推廣減塑環保理念，今天起至11月30日，在愛四路夜市舉辦「自備環保餐具 踅夜市享優惠」集點折價活動，獲得愛四路夜市多家攤商響應。

環保局表示，活動期間，民眾在貼有「減塑消費 集點享優惠」標誌的參與店家消費並自備環保餐具，即可獲得1點，集滿6點後，可到任一參與活動店家使用「減塑金」，折抵消費金額新台幣20元。

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環保局指出，考量民眾可能忘記攜帶購物袋，愛四路夜市貼心設置「二手袋自取櫃」，提供乾淨可重複使用的購物袋，讓需要的民眾自行取用，落實資源再利用。

環保局長馬仲豪表示，透過活動不僅能有效減少一次性垃圾的產生，更能提升市民對環保行動的認同與參與，期盼更多市民能以實際行動支持，與夜市攤商共同打造低碳永續的環保夜市。（編輯：李錫璋）1140601

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