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美國擬擴大管制中國科企 加強限制其子公司

2025/5/31 16:18（5/31 17:23 更新）
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美國政府正計劃制定新措施，由美國實體清單中的中國企業持股逾50%的子公司, 被納入規管。若美國企業要與這些子公司進行交易，要先獲得取得美國政府的許可。華為此前被列入美國實體清單中。 （中央社檔案照片）
美國政府正計劃制定新措施，由美國實體清單中的中國企業持股逾50%的子公司, 被納入規管。若美國企業要與這些子公司進行交易，要先獲得取得美國政府的許可。華為此前被列入美國實體清單中。 （中央社檔案照片）
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（中央社台北31日電）彭博今天報導，美國政府計劃最快6月擴大對中國科技企業的限制，美國商務部實體清單中的中企持股逾50%的子公司，會被納入規管。若美企要與這些子公司進行交易，需先取得美國政府的許可，以防止中國科企透過建立子公司規避限制。

報導說，目前中國一些最大規模的半導體設計及製造公司，已被美國列入實體清單管制，包括華為及長江存儲科技等。

美國政府正計劃制定新措施，在美國商務部實體清單、軍事最終用戶清單、指定制裁名單中的中國企業持股逾50%的子公司，若美國企業要與這些子公司進行交易，要先獲得取得美國政府的許可。

報導說，新措施的目的是防止被列入實體清單等的中企，透過建立新的子公司來規避限制，這個趨勢被美國政策制定者形容為「打地鼠」問題。

報導引述知情人士稱，目前新措施的內容及實施時間表尚未最後定案，可能仍會有改變。但當新措施公布後，美國可能會對中國主要企業實施新的制裁。

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報導稱，這一措施可能會加深美中的緊張關係，特別是美國總統川普日前才指控中國違反雙方達成的初步貿易協議。

白宮及美國商務部沒有回應彭博的置評請求。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1140531

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彭博
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