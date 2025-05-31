中國擬推出2兆元新型政策性金融工具 支持AI等項目

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（中央社台北31日電）彭博報導，中國計劃推出人民幣5000億元（約新台幣2兆元）的新型政策性金融工具，投放於人工智慧（AI）、數位經濟及消費相關基建等項目。透過籌集更多投資資金，將有助中國增加內需，抵銷出口前景不明朗帶來的影響。

彭博30日報導，中國計劃推出的5000億元新型政策性金融工具，最先由4月的中共中央政治局會議提議。當時政治局會議也提出其他刺激經濟措施，部分措施如降息已推出，現在市場關注新型政策性金融工具及其目的。

報導指出，5000億元新型政策性金融工具將由國家開發銀行、中國農業發展銀行和中國進出口銀行3家政策性銀行，透過發行金融債等方式籌集資金，有關資金將為重點領域項目提供資本金。有關項目可以藉此再向銀行融資，令總投資額倍增。

5000億元新型政策性金融工具將集中投放於人工智慧、數位經濟及消費相關基建的項目。過程中如有需要，中國人民銀行會提供流動性支持。

報導表示，透過籌集更多資金進行投資，將有助中國增加內需，抵銷出口前景不明朗帶來的影響。雖然美中同意暫停關稅戰90天，但近日雙方的緊張關係再次上升。

報導表示，目前未知新型政策性金融工具何時正式落實。中國發改委曾表示，爭取於6月底前落實今年「兩重」建設（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）和中央預算投資項目清單，並設立新型政策性金融工具，解決項目建設資本金不足問題，但未有具體資金規模。

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中國人民銀行及發改委沒有回覆彭博的置評請求。

2022年，中國曾採取類似的金融工具來應對疫情對經濟的打擊，透過政策性銀行發行債券籌集7400億元人民幣，主要用於基礎建設項目。（編輯：陳鎧妤）1140531