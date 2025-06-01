基隆 樂利三街人行道完工 通學安全再升級

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（中央社記者王朝鈺基隆1日電）基隆市政府推動行人友善政策，不僅改善主幹道也深入巷弄，近期完成國家新城「人行環境改善4部曲」第3階段工程，在樂利三街建置人行道，提升通學、通勤安全。

市府工務處長簡翊哲今天表示，國家新城生活圈人口數近8000人，但通往公車站的動線長期缺乏人行空間，學童與長者常被迫行走在車道，形成用路危機。

簡翊哲說，自民國112年起，安樂區公所陸續協調於社區5大路口增設綠底行穿線，並遷移遮蔽視線的電桿，初步改善人行動線。區公所去年推動第2階段工程，打通樂利三街150號至136號間人行道，提升通行連續性，這次第3部曲由六合里長潘德發提議，經會勘後，決議增設樂利三街基隆客運旁及樂利三街263巷人行空間。

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簡翊哲表示，現地面臨不少挑戰，例如路邊停車需求、電信箱阻礙、家用冷氣外突、水溝蓋不平等問題，所幸在各方通力合作下逐一克服，工程在5月前完成實體與標線型人行道建置，並同步刨鋪路面、排除障礙物，徹底解決過去因路側停車阻礙人行動線，使得學童與車輛混行的問題。

工務處指出，第4階段將研議把國家新城牌樓與公車候車亭重新整頓，規劃調整基隆客運於樂利三街設牌樓旁的候車空間，改善過去用路人在轉彎處視野受到遮蔽情形，創造更安全、更友善的生活環境。（編輯：謝雅竹）1140601