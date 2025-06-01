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多倫多台灣之夜 結合亞裔傳統月慶端午

2025/6/1 09:55（6/1 10:11 更新）
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駐多倫多辦事處作東舉行年度「台灣之夜」活動，與加拿大政學商界及僑界領袖逾300人，歡慶亞裔傳統月和端午佳節。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年6月1日
駐多倫多辦事處作東舉行年度「台灣之夜」活動，與加拿大政學商界及僑界領袖逾300人，歡慶亞裔傳統月和端午佳節。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年6月1日
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（中央社記者胡玉立多倫多31日專電）駐多倫多台北經濟文化辦事處昨晚作東舉行年度「台灣之夜」活動，與加拿大政界、學界、商界、警界及僑界領袖逾300人，一同歡慶5月「亞裔傳統月」和端午佳節。

昨晚在駐多倫多辦事處台北僑教中心舉行的「台灣之夜」，人聲鼎沸，熱鬧非常，現場不僅有各式台灣小吃攤位，還有粽葉飄香。往年多倫多「台灣之夜」慣例是在農曆春節過後舉辦，今年因為新處長梁毅鵬年初上任履新，改在端午節前舉行。

梁毅鵬向中央社表示，加拿大每年5月是亞裔傳統月，作為亞太地區的中華文化，「我們不會在這個月份缺席」，因此駐處特別選在5月最後一個星期五傍晚，加上隔天正是一年一度端午節，希望藉此機會把台灣文化分享展現給加國友人。

梁毅鵬指出，他從上任迄今，不斷造訪各地，最大感受是不管走到哪裡，都深感台灣受到加拿大跨黨派支持與歡迎，台灣多年努力受到尊重與讚賞；台加共享許多共同價值，相信可以進一步增強友好夥伴關係，互蒙其利。未來他也將在此基礎上，與全體駐處同仁一起努力。

昨晚的「台灣之夜」首先由辦事處同仁眷屬組成的TECO鼓隊開場演出，佛光山龍獅團也歡喜獻藝，台灣聲樂家許瓊丹獻唱國歌，活動中另有多倫多當地以箏樂團和室內國樂團為主的「禾登樂集」上台演奏。

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出席盛會的加拿大3級政府代表包括：新當選的國會議員馬榮錚（Michael Ma）、自由黨國會議員艾薩晰（Ali Ehsassi）、安大略省牛津郡省議員何德孟（Ernie Hardeman）、省議員卡納帕蒂（Logan Kanapathi）、史密斯（David Smith）、哈澤爾（Andrea Hazell）以及多倫多台裔市議員陳伶俐（Lily Cheng）、市議員坎達韋爾 （Parthi Kandavel）等，他們紛紛致詞談及自己與台灣的情誼，說在端午節前夕參加「台灣之夜」，好像是「和家人團聚」一般。

駐多倫多台北僑教中心主任藍柏青，也偕同3位僑務委員黃煌裕、林美玲及簡許邦，向所有與會者祝賀端午節快樂。（編輯：陳承功）1140601

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出席多倫多「台灣之夜」的加國3級政要與駐多辦事處及多倫多「海外青年文化大使」（FASCA）義工合影。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年6月1日
出席多倫多「台灣之夜」的加國3級政要與駐多辦事處及多倫多「海外青年文化大使」（FASCA）義工合影。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年6月1日
安大略省牛津郡省議員何德孟（Ernie Hardeman，左3）與駐多倫多辦事處長梁毅鵬（左2） 及台北僑教中心主任藍柏青（左1）合影。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年6月1日
安大略省牛津郡省議員何德孟（Ernie Hardeman，左3）與駐多倫多辦事處長梁毅鵬（左2） 及台北僑教中心主任藍柏青（左1）合影。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年6月1日
多倫多台灣之夜嘉賓品嚐台灣小吃。左1為多倫多台裔市議員陳伶俐，中間持盤者為新當選的共和黨國會議員馬榮錚。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年6月1日
多倫多台灣之夜嘉賓品嚐台灣小吃。左1為多倫多台裔市議員陳伶俐，中間持盤者為新當選的共和黨國會議員馬榮錚。中央社記者胡玉立多倫多攝 114年6月1日
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