台中人口破285萬 議員質詢轉學生無法在地入學窘境

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（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中人口突破285萬，卻有新移入居民面臨小孩無法在地入學窘境；適逢龍年學生數增加，居仁國中預計招收800人，辦理入學登記卻湧1400人，教育局規劃將部分學生分發其他學校。

台中市議會今天召開教育文化業務質詢，國民黨台中市議員賴順仁質詢指出，台中市為宜居城市，日前人口數突破285萬，北屯區卻有民眾剛移居台中，就得面臨小孩必須跨區就讀問題。

賴順仁接獲廍子地區家長反應，廍子國小有二年級升上三年級約40多名學生無法入學，且多為轉學生，是否每班人數再多一些或多增加1班，避免學生受教權受損。

無黨籍市議員陳廷秀也提到，港區市政中心二期人口增加快速，許多學生恐無校可讀，目前當地學校仍有空教室，呼籲教育局應未雨綢繆。

教育局長蔣偉民指出，廍子國小為新設立學校，學生數已非常多，校內僅有78間教室，目前已有60個班級，目前不適宜再增班，否則恐提前面臨教室不足問題；目前國小編班一班29人，最多可到34人，不可能40人編成一班，將研究是否每班多增人數。

賴順仁指出，許多人遷居台中後，小孩卻得跨區就讀，對於沒有父母或其他家人當後援的家庭，家長必須在工作、小孩教育上取得平衡，辛苦且有難度，小孩受教權也受影響；對於學生數超出預計，市府應有應變能力。

今年適逢龍年學生數增加，賴順仁提到，許多地區名校面臨登記入學人數暴增，他舉例，居仁國中今年可招收800人，辦理登記入學卻有1400人，住在當地的民眾符合報到規定卻無法就讀。

蔣偉民表示，居仁國中辦學成績優良，吸引許多人想就讀，憂喜參半，考量居仁國中目前無校地可擴建，目前僅能分發到其他學校。（編輯：陳仁華）1130502