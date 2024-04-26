台中市模範及健康兒童表揚 盧秀燕期許努力保持

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（中央社記者郝雪卿台中26日電）台中市政府今天舉辦模範兒童暨健康兒童表揚大會，市長盧秀燕除與小朋友逐一合照，還勉勵小朋友繼續努力保持，並對其他小朋友帶來影響力，成為健康快樂、品性端正的孩子。

台中市教育局今天在市立中港高中體育館舉辦113年模範兒童暨健康兒童表揚大會，全市250所公私立國小六年級模範兒童及年級健康兒童代表，共1424名品學兼優的學生獲獎。

在今天表揚大會中，延續兒童節活動主題「未來主人翁，今天我做主」，打造星際視覺，象徵孩子們勇敢探索未知，成為獨特不可取代的閃耀之星；盧秀燕、教育局長蔣偉民一起出席，並與小朋友逐一合照。

盧秀燕致詞指出，今天表揚國小高年級模範兒童及年級健康兒童，能被選拔為模範兒童代表品性端正、在校表現良好、懂得尊師重道，在家友愛兄弟姊妹、孝順父母長輩，是非常傑出的孩子。

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盧秀燕認為，另一方面，因身體健康非常重要，市府也選拔出身心發展均衡、健康快樂，足堪示範的孩子予以表揚，盼藉此對台中市所有小朋友帶來影響力，向他們看齊，成為健康快樂、品性端正的孩子。

蔣偉民表示，12年國民基本教育課綱強調核心素養，意味著教室不再是唯一的學習場域，台中市運用多元的課程與學習活動，豐富孩子的學習歷程與內涵，也重視孩童健全的身心健康人格及正向態度。透過模範兒童及健康兒童表揚，盼激發兒童實踐行善、追求進步及自我成長的榮譽感。（編輯：謝雅竹）1130426