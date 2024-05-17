經部促綠色消費 momo網購循環袋可至7-11歸還

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（中央社記者劉千綾台北17日電）為促進民眾綠色消費與環保意識，在經濟部商業發展署推動下，促成momo購物網與7-ELEVEN合作。經濟部表示，自今年5月起，民眾在momo購物網使用的循環袋，可以到7-11門市歸還，盼提高循環袋的使用率及歸還率。

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經濟部商業發展署今天透過新聞稿表示，7-11門市提供代收momo購物網循環袋的服務，消費者在收到循環袋包裹後，可就近至全國7-11任一門市的ibon機台列印單據，連同循環空袋交給店員，即可輕鬆完成循環袋歸還，7-11回收的循環袋，會由momo購物網整理、翻新，提供給消費者再次使用。

商業署表示，7-11門市據點超過6000個，是國內門市最多的零售通路，而momo購物網是國內最大購物網站，促成momo與7-11的合作，可建立國內最大網購包材回收服務網絡，觸及更多的消費者，提升循環袋的使用率及歸還率。（編輯：張均懋）1130517