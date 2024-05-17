涉幫洩密律師藏錢 橋頭地院石姓法官遭搜索約談

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（中央社記者林長順台北17日電）律師鄭鴻威涉嫌為詐騙集團辯護時洩密遭訴，且將現金寄放在橋頭地院石姓法官辦公室。北檢今天指揮廉政署、調查局兵分8路搜索、約談石男、鄭男胞姊等3人，全案朝洗錢等罪偵辦。

律師鄭鴻威被控加入詐騙集團，集團旗下車手遭檢警查獲時，鄭鴻威親自或委由助理林佳毅指派15名律師擔任車手的辯護人，這些律師利用陪同車手製作警詢、偵訊筆錄及羈押閱卷機會洩密，北檢13日依組織犯罪防制條例等罪起訴鄭男等18人。

檢調調查，鄭鴻威涉嫌將一筆款項藏在橋頭地方法院石姓法官的辦公室，有隱匿犯罪所得之虞。鄭鴻威辯稱，他與石姓法官是老朋友，石男擔任公職前曾在建設公司上班，他正好有買房的想法，先拿一筆現金給石姓法官，與本案無關。

橋頭地方法院昨天召開自律委員會審議，認定石男違反法官倫理，決議送法官評鑑委員會評鑑。

另外，石姓法官3月間曾主動向橋頭地院報告，在尚未分發至橋院擔任法官前，曾代朋友轉交新台幣10萬元律師費給涉嫌洩漏偵查中筆錄的一名女律師。橋院政風室將案件函送廉政署，廉政署今年3月間報請北檢偵辦。

檢調查出，石姓法官在鄭鴻威協助詐騙集團案件曝光後，疑似與鄭鴻威胞姊、鄭鴻威事務所的楊姓律師接觸，石姓法官是否單純幫忙鄭鴻威買房，或是協助鄭男洗錢，甚至是鄭男等人的共犯，是檢調及廉政署有待釐清的重點。

北檢今天指揮廉政署、調查局兵分8路前往石姓法官辦公室、住處等地搜索，並約談石姓法官、鄭男胞姊及楊姓律師說明，晚間將陸續移送北檢複訊。

橋院中午回應表示，基於偵查不公開原則，此案相關偵查作為及後續結果，以台北地檢署說法為準，檢方有需配合之處，將全力配合。（編輯：張銘坤）1130517