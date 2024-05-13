律師為詐騙集團辯護涉洩密 鄭鴻威遭訴接續羈押

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（中央社記者林長順台北13日電）北檢偵辦詐騙集團案件期間，查出鄭鴻威等16名律師為車手辯護時，涉嫌洩漏偵查中的筆錄內容等資料，今天起訴鄭鴻威等18人，並移審羈押中的鄭鴻威，北院裁定羈押禁見，可抗告。

另外，同樣被移審的鄭鴻威助理林佳毅，法官也裁定羈押禁見。

檢調調查，鄭鴻威去年加入連姓男子所屬詐騙集團（另案偵辦中），集團旗下車手遭檢警查獲時，鄭鴻威親自或委由助理林佳毅指派楊雅涵等15名律師擔任車手的辯護人，這些律師利用陪同車手製作警詢、偵訊筆錄及羈押閱卷機會，將筆錄內容告知鄭鴻威後，由鄭鴻威轉知車手所屬集團上游人員知悉。

台北地檢署今天依違反組織犯罪防制條例、刑法非公務員洩漏國防以外秘密罪、洗錢防制法洗錢罪嫌，起訴鄭鴻威、林佳毅等18人。

除了鄭鴻威、林佳毅外，其餘被起訴的律師包括楊雅涵、李明潔、張作詮、朱一品、林聰豪、黃耕鴻、賴季倉、湯建軒、曾彥鈞、官厚賢、廖瑞銓、陳漢笙、蔡崇聖、鍾璨鴻、李佳玟。會計師李昊承也涉及本案遭起訴。

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檢方認為，鄭鴻威身為律師，未潔身自愛、恪遵法令及職業倫理，明知詐欺集團的詐欺犯行侵害民眾財產權益甚鉅，卻扮演軍師角色，維繫詐欺集團存續，重創律師職業形象。鄭鴻威僅坦承部分洩密犯行，對於洗錢、組織犯罪部分仍矢口否認，犯後態度不佳，建請法院從重量處應執行有期徒刑9年以上之刑。

鄭鴻威、林佳毅偵查期間遭羈押禁見。檢方將2人移審台北地方法院。法官認為2人仍有勾串、滅證之虞，裁定羈押禁見。（編輯：李錫璋）1130513