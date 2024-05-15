律師涉洩密詐團遭起訴 檢察官女友送行政調查

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（中央社記者林長順台北15日電）律師朱一品為詐團辯護涉嫌洩密，13日與律師鄭鴻威等人遭起訴。朱一品女友即桃檢吳姓女檢察官4月間自請調查，北檢今天表示，已請高檢署調查吳女是否涉及行政不法。

檢調調查，鄭鴻威去年加入連姓男子所屬詐騙集團（另案偵辦中），集團旗下車手遭檢警查獲時，鄭鴻威親自或委由助理林佳毅指派楊雅涵等15名律師擔任車手的辯護人，利用陪同車手製作警詢、偵訊筆錄及羈押閱卷機會，將筆錄內容告知鄭鴻威後，由鄭鴻威轉知車手所屬集團上游人員知悉。

台北地檢署13日依違反組織犯罪防制條例、刑法非公務員洩漏國防以外秘密罪、洗錢防制法洗錢罪嫌，起訴鄭男等18人，並將16名涉案律師移送懲戒。

鏡週刊報導，朱一品於民國111年4月間想加入鄭鴻威的團隊接案，但案子被另名律師搶走，朱一品的女友即桃園地檢署吳姓女檢察官在LINE對話中，向朱表示可惜，吳女還曾在LINE中建議男友可與鄭鴻威談合作模式，事後朱一品即與鄭鴻威長期合作。

桃園地檢署今天發布新聞稿指出，吳姓女檢察官在律師男友被北檢檢察官諭知具保後，即於今年4月10日主動自請調查，桃檢立即分案調查，已經由台灣高檢署調取相關卷證，由專責檢察官調查，並盡速對外公開結果。

北檢則表示，吳姓女檢察官是否涉有行政不法等情事，已將相關事證陳請台灣高檢署調查。至於本案是否尚有其他律師或司法人員涉案，仍將持續清查、偵辦中。

另外，北檢指出，起訴書證據清單及待證事實中提到，鄭鴻威在通訊軟體與一名「吳檢察官」聯繫，這名「吳檢察官」並非朱一品女友、桃園地檢署吳姓女檢察官，真實身分也不是司法人員。（編輯：蕭博文）1130515