法官涉幫鄭鴻威藏錢辦公室 送評鑑委員會

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）律師鄭鴻威涉嫌為詐騙集團辯護時洩密遭訴，且被控有1筆現金藏在橋頭地院石姓法官辦公室。橋院昨天召開自律委員會審議，認定石男違反法官倫理，決議送法官評鑑委員會評鑑。

律師鄭鴻威涉嫌將1筆款項藏在橋頭地院石姓法官辦公室。鄭鴻威則表示，與石姓法官是老朋友，對方任公職前曾在建設公司上班，當時自己正好有買房想法，先拿1筆現金給石姓法官，與案件無關。

橋頭地方法院說明，石姓法官涉及爭議行為，經法官自律委員會昨天進行審議，認定其涉及違反法官倫理規範等規定，決議建請法官評鑑委員會評鑑。

此外，石姓法官3月間曾主動向院方報告，在尚未分發至橋院擔任法官前，曾代朋友轉交律師費給涉嫌洩漏偵查中筆錄內容等資料的律師。

院方接獲報告後著手調查報告事項，並連同查得可能涉及不當查詢資料調查結果，一併提供給司法院政風處，再轉提供給廉政署參辦。

針對石姓法官曾代朋友轉交律師費，橋頭地院也指出，因不發生在其任職橋院法官期間，不在審議範圍，特此一併說明。（編輯：方沛清）1130517