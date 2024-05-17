石姓法官幫洩密律師藏錢疑遭搜索 橋院：全力配合

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（中央社記者洪學廣高雄17日電）律師鄭鴻威涉為詐騙集團辯護洩密遭訴，且被控有現金藏在橋頭地院石姓法官辦公室。北檢今天指揮廉政署赴高雄搜索、約談石姓法官。院方表示，檢方若有需配合之處將全力配合。

據了解，北檢為釐清案情，今天上午指揮廉政署前往石姓法官辦公室等地搜索，預計約談石姓法官說明，調查局相關調查處也前往支援，搜索行動目前仍在進行中。北檢對此不願證實。

橋頭地方法院中午則回應，基於偵查不公開原則，此案相關偵查作為及後續結果，以台北地檢署說法為準，檢方有需配合之處，將全力配合。另石姓法官所涉爭議行為，法官自律委員會已於昨天審議，決議建請請求法官評鑑委員會評鑑，併予說明。

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律師鄭鴻威被控加入詐騙集團，集團旗下車手遭檢警查獲時，鄭鴻威親自或委由助理林佳毅指派15名律師擔任車手的辯護人，這些律師利用陪同車手製作警詢、偵訊筆錄及羈押閱卷機會洩密，北檢13日依組織犯罪防制條例等罪起訴鄭男等18人。

檢調查出，鄭鴻威涉嫌將一筆款項藏在橋頭地方法院石姓法官的辦公室，有隱匿犯罪所得之虞。鄭鴻威辯稱，他與石姓法官是老朋友，石姓法官擔任公職前曾在建設公司上班，他正好有買房的想法，先拿一筆現金給石姓法官，與此案無關。（編輯：郭諭儒）1130517