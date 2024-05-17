金馬前進坎城反應熱烈 5國片影人分享創作心得

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（中央社記者王心妤台北17日電）金馬執委會獲得文化部黑潮計畫支持前進坎城影展，5部國片的演員張艾嘉、吳慷仁、柯震東、陳柏霖等也在現場和國際影人交流，日本名導是枝裕和與演員池松壯亮也參與交流。

根據金馬執委會提供資料，此次前進坎城影展的電影包含「破浪男女」、「鬼才之道」、「功夫」、「大濛」、「女兒的女兒」，劇組也在發布會上跟影人分享演出心得。

「女兒的女兒」導演黃熙跟女主角張艾嘉共同出席，黃熙表示，電影描繪華人女性當代面臨的束縛；張艾嘉則說，5年前接到名導侯孝賢推薦黃熙劇本的電話而結下緣分，她感謝侯孝賢才能演出這個女演員都會期待的角色，這回詮釋的角色夾在瘋狂母親與叛逆女兒中間，確實不容易拍攝。

柯煒林表示，他在「破浪男女」造型大膽，一身膠衣只露出眼睛，他笑說希望大家趁現在記住他的長相，同片女演員劉主平則要下水拍攝，展現美人魚般的優美姿態，追求愛的同時也遇見吳慷仁的角色。

柯煒林在另一部片「大濛」演出完全不同的樣子，他事前做了許多關於1950年代台灣的功課，期待電影不僅能反映歷史，也要讓觀眾能有收穫，並理解不同時代環境的艱難決定。

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導演徐漢強的「鬼才之道」是陰間喜劇故事，徐漢強分享，看恐怖片時，想到鬼要靠嚇人累積業績的故事；陳柏霖則說是因為徐漢強保證這部片是傑作，才讓他決定接演，相信會讓觀眾看了有共鳴。

「功夫」導演九把刀表示，很多人說拍電影很困難，但他覺得是快樂的事，只是拍這部片遇到很多困難，受到許多人的幫助。九把刀則說，當過導演更能感受當演員的快樂，這次演得很開心。（編輯：陳政偉）1130517