金馬得主新作推向國際 5電影團隊前進坎城市場展

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（中央社記者洪素津台北8日電）金馬執委會在文化部「匯聚台流文化黑潮計畫」支持下，和文化部影視及流行音樂產業局攜手「金馬前進坎城」計畫，入圍的5組電影主創團隊行前難掩興奮心情，期盼台灣電影進軍國際。

電影市場展「坎城影展市場」將於16日登場，「破浪男女」導演楊雅喆和演員劉主平、梁湘華、「鬼才之道」導演徐漢強、「功夫」導演九把刀和演員柯震東、「大濛」導演陳玉勳和演員方郁婷、「女兒的女兒」導演黃熙和演員劉奕兒，出席坎城行前記者會。

這5部後製中的台灣電影主創團隊對此感到相當興奮，盼能把新片提前介紹給國際影壇、影展和媒體，親自介紹作品與國際交流，讓全球看見台灣影視產業多元蓬勃的競爭力。

而沒有出席的張艾嘉、吳慷仁、陳柏霖、柯煒林也會在坎城與劇組會合加入發表會。

另外，文化部部長史哲代表出席記者會，他表示：「感謝金馬帶著台灣電影和坎城市場展對接，也很高興在自己卸任之際能見證這個成果，希望這些精彩作品能帶著台灣文化力走向世界。而隨著『 文化黑潮計畫』對影視產業的大力支持，加上今年輔導金額上限調高，相信很快就會看到不錯的收穫。」

楊雅喆導演的「破浪男女」以童話小美人魚的純愛故事為靈感，揭開當代約炮文化下激情卻孤寂的靈魂，展開一段都會男女的愛情寓言。劉主平在劇中和吳慷仁、柯煒林有大尺度對手戲，她表示和楊雅喆的合作感到安心，即使尺度很大也非常信任他。

徐漢強導演的「鬼才之道」，邀請陳柏霖、張榕容聯手，打造陰間猛鬼力爭上游的喜劇。監製李耀華盛讚徐漢強這回比「返校」帶來更多突破與改變，當然壓力也倍增，彼此也花費不少時間討論劇本，畢竟要建立一個鬼的世界深具挑戰。

九把刀的電影「功夫」籌備近10年，將帶領觀眾揭開現代江湖的世界與祕密，他感謝金馬的青睞，讓自己能跟其他這麼多厲害的作品一同前進坎城。

陳玉勳導演以白色恐怖時期為背景的電影「大濛」，邀來金馬獎最佳新演員方郁婷和柯煒林飾演2個沒有血緣的人，因為緣分成為患難之交，踏上賭命的旅程。方郁婷則分享自己開拍前做了許多功課，堅持每天都收聽台語廣播、熟讀劇本，成功將台詞一字一句背下來。

導演黃熙的「女兒的女兒」則邀請到金馬影后張艾嘉身兼監製與主演，透過女性視角探討母女關係及人工生殖等議題，劇中劉奕兒和張艾嘉有精彩對手戲，下戲後也情同母女，笑稱像有了「第二個媽媽」。（編輯：陳政偉）1130508

2024金馬前進坎城記者會8日下午在台北文華東方酒店登場，參加坎城影展電影「功夫」導演九把刀（中）、監製盧維君（右）、演員柯震東（左）出席，並一同合影。中央社記者王飛華攝 113年5月8日