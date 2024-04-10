金馬帶頭前進坎城 率5部台灣電影登影展市場展

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（中央社記者王心妤台北10日電）金馬執委會在文化部「黑潮計畫」支持下跟坎城影展市場展合作，協助讓包括楊雅喆執導的「破浪男女」、徐漢強「鬼才之道」以及黃熙的「女兒的女兒」等5部台灣作品躍上國際。

文化部提出的「文化黑潮」計畫預算為4年新台幣100億元，將以6大面向振興國內文化內容產業，影視音也是其中一環，文化部盼透過實際行動，支持並鼓勵將台灣作品推向海外，這次與金馬執委會攜手合作，5月將率領台灣5部影視作品前進法國坎城。

坎城電影市場展從1959年開始舉辦，每年5月跟坎城影展同時登場，吸引超過120國電影參與，是電影藝術跟商業交會的殿堂，也是驅動電影買賣的重要盛事。今年選出的5部國片將於5月16日共赴坎城親自介紹作品與國際交流，期待讓世界看見台灣多元蓬勃的創作能量。

這次被選出參展的作品除了楊雅喆執導的「破浪男女」、徐漢強「鬼才之道」、九把刀「功夫」，還有陳玉勳的新片「大濛」以及黃熙與張艾嘉合作的「女兒的女兒」等。

楊雅喆的新片「破浪男女」曾以企劃「不只是朋友」入選2021金馬創投回憶，並從「小美人魚」故事發想觸及當代交友文化，並由金馬影帝吳慷仁、香港男星柯煒林主演。

張艾嘉則是繼影集「良辰吉時」後，再度跟導演黃熙合作新片「女兒的女兒」，並擔任監製與主演，全片橫跨台北、紐約拍攝，由女性視角探討母女關係及人工生殖等議題。（編輯：龍柏安）1130410